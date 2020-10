Calciomercato Juventus, Paratici corre ai ripari | Difensore top dalla Serie A

La Juventus ha diverse difficoltà nel reparto difensivo e potrebbe presto acquistare un nuovo calciatore dalla Serie A

La Juventus vuole vivere un’annata da protagonista con Andrea Pirlo, anche se l’inizio di stagione non è dei migliori. I bianconeri fin qui hanno collezionato nove punti nelle prime cinque gare anche se tre di questi sono arrivati grazie a un successo a tavolino ottenuto contro il Napoli a causa della mancata partecipazione dei partenopei.

Il tecnico bianconero ha dichiarato più volte di essere ancora in una fase di studio e sta effettuando diversi esperimenti perché non è stato possibile farli prima a causa dell’assenza di un vero pre campionato. Ora ci sarà l’impegno Barcellona che rappresenterà sicuramente un test molto valido per stabilire la crescita della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, Luiz Alberto nel mirino: possibile assalto a gennaio

L’appuntamento di Champions League, però, potrebbe essere condizionato dalle troppe assenze difensive per la Juventus che ora si ritrova in una vera e propria emergenza. Chiellini è out, ieri si è fermato anche Bonucci e anche De Ligt non è ancora rientrato dopo l’intervento di inizio agosto.

A questo punto i bianconeri potrebbero andare a caccia di nuovi difensori centrali per completare la rosa nella prossima sessione di mercato, ovvero quella di gennaio. Nel mirino potrebbe esserci Luiz Felipe, che sta vivendo un’esperienza importante con la maglia della Lazio.

Il centrale è anche abituato alla difesa a tre e potrebbe essere una valida alternativa per rimpiazzare i big della difesa bianconera.

