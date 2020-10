Calciomercato Juventus, sfuma l’affare | Rinnovo ad un passo

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo: rinnovo vicino, salta il possibile affare

Non si ferma mai il lavoro sul fronte calciomercato della Juventus. Il club bianconero sarebbe sempre pronto ad anticipare le big d’Europa per innesti di assoluta qualità, perlopiù a parametro zero. Le prossime settimane saranno decisive con il top player spagnolo pronto anche a prolungare il suo contratto.

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos verso il rinnovo

Come svelato dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo “As” il centrale del Real Madrid, Sergio Ramos, potrebbe anche accordarsi con qualsiasi squadra a partire da gennaio visto il suo contratto in scadenza a giugno 2021. Il leader tecnico e carismatico del club madrileno potrebbe così pensare anche al prolungamento del suo contratto terminando la sua carriera spettacolare proprio nella società di Florentino Perez.

Tutte le strade portano al suo rinnovo contrattuale dopo esser stato anche protagonista nella sfida stellare contro il Barcellona, vinta grazie anche ad un suo gol su calcio di rigore. La Juventus resta sempre attiva su un possibile acquisto, ma il suo futuro sembra essere ancora al Real.

Quasi sfumato così il possibile affare entusiasmante per rinforzare il tasso tecnico della retroguardia di Andrea Pirlo.

