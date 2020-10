Calciomercato Milan, contatti per il giovane talento | Concorrenza tedesca

Milan molto attivo sul mercato: Maldini vuole garantire a Pioli tanti giovani talenti per valorizzarli e rendere quello rossonero un club florido per il futuro

Paolo Maldini sta mandando avanti il progetto giovani per il suo Milan. Sono infatti tanti i talenti che il club rossonero ha acquistato nelle ultime sessioni di mercato, tutti con ampi margini di miglioramento. Ma non è finita qui: il direttore tecnico, infatti, ha intenzione di mettere a disposizione di Stefano Pioli altri calciatori interessanti. Nello specifico, il prossimo potrebbe arrivare dalla Repubblica Ceca.

Milan, Hlozek dalla Repubblica Ceca

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Todo Fichajes‘, il Milan è molto interessato a Adam Hlozek. Centrocampista diciottenne dello Sparta Praga, questa stagione ha già collezionato quattro gol e cinque assist in sei partite. Il club rossonero ha già contattato l’agente del giocatore per valutarne il suo acquisto. Hlozek ha il contratto in scadenza nel 2022 e il club ceco deve accelerare la sua vendita e chiede 15 milioni di euro.

Su Hlozek c’è anche il Lipsia, famoso per aver acquistato e poi lanciato nel grande calcio europeo tanti giovani talenti effettuando grandi plusvalenze e ora vuole puntare sul giovane talento che in patria paragonano e Nedved.

