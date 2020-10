Calciomercato Milan, due colpi a zero dalla Francia | I dettagli

Doppio colpo a parametro zero per il Milan già a gennaio, ma c’è la concorrenza di Monchi.

Nonostante Monchi abbia inserito già alcuni nomi sul proprio taccuino in vista del calciomercato di gennaio, il Milan è pronto a infastidire l’ex direttore sportivo della Roma inserendosi nella trattativa. I due obiettivi sono Florian Thauvin e Julian Draxler, entrambi in scadenza di contratto a giugno e quindi già pronti ad accordarsi gratuitamente con una nuova società a gennaio.

Draxler al momento percepisce sei milioni di ingaggio in Francia e potrebbe rappresentare uno svantaggio per due società che devono a tutti i costi risparmiare: il Milan potrebbe offrire uno stipendio al ribasso, problema che invece non si porrebbe per Thauvin, per il quale sabato scorso, stando a quanto riportato da MilanNews, ci sarebbe stato già un primo incontro con l’agente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Coronavirus, cinque positivi nel Milan | Comunicato UFFICIALE

Calciomercato Milan, contatti per il giovane talento | Concorrenza tedesca