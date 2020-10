Juventus, infortunio Bonucci | Comunicato UFFICIALE

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha reso note le condizioni di Leonardo Bonucci

Durante l’1-1 di ieri sera tra Juventus e Verona, Leonardo Bonucci ha avuto un problema muscolare ed è stato costretto a uscire dal campo. Il suo infortunio ha destato preoccupazione all’ambiente bianconero, soprattutto perché le partite ormai si disputano ogni tre giorni. Nella giornata di oggi sono stati effettuati gli esami per valutare le sue condizioni. Di seguito, il comunicato ufficiale: “Gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno“. Nella nota, inoltre, la Juventus ha ricordato che domani ci sarà l’allenamento mattutino e alle 14:00 la conferenza stampa di Pirlo.

