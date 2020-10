Calciomercato Juventus, intreccio top per Emerson | Un giovane al Milan

Possibile beffa per Juventus e Inter. I due club di Serie A si stanno contendendo il giocatore, ma un’altra società potrebbe approfittarne e riportarlo in Italia con un giovane che andrebbe al Milan

La sessione di mercato estiva non ha rinforzato di molto la Roma, che è ancora alla ricerca di calciatori importanti per alzare il livello qualitativo della squadra. Paulo Fonseca sulle fasce sta facendo affidamento ai vari Bruno Peres, Santon e Karsdorp a destra e Spinazzola col giovane Calafiori come sostituto a sinistra. Proprio su quest’ultima, i giallorossi sono alla ricerca di un giocatore e potrebbe verificarsi un clamoroso intreccio di mercato.

Calciomercato Juventus, Emerson alla Roma e un giovane al Milan

Secondo quanto riferito da ‘The Sun‘, Emerson Palmieri lascerà il Chelsea. I Blues a sinistra hanno Marcos Alonso e Chillwell e non c’è spazio per l’italo-brasiliano, sul quale c’è forte l’interesse della Roma. Il club giallorosso lo aveva ceduto proprio in Premier due anni fa e ora vorrebbe riportarlo in Serie A. Su Emerson ci sono anche altri club italiani, l’Inter ma soprattutto la Juventus, entrambe desiderose di rinforzare la fascia sinistra. Con il ritorno in Serie A dell’italo-brasiaino, la Roma dovrebbe cedere Calafiori, sul quale c’è da tempo la Juve e che andrebbe al Milan. Il progetto rossonero è incentrato molto sui giovani e il classe ’02 interessa molto a Maldini.

