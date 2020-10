Serie A, il Presidente della Lega lancia l’allarme Covid | “Siamo al collasso”

Il Presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Covid e le ricadute devastanti sul calcio italiano. Di seguito le sue dichiarazioni odierne

Sono settimane molto complicate per tutti noi e anche per lo sport. Il numero di contagi in Italia cresce giorno dopo giorno e ha costretto il Governo a nuove restrizioni per limitare i numeri della pandemia da Covid-19. A ogni livello, cresce però l’insoddisfazione e soprattutto la preoccupazione per il disagio economico. Vale anche per il mondo del calcio. Dal Pino ne ha parlato, come riporta l’ANSA, all’uscita dal Quirinale dopo la partecipazione a un evento per la Fondazione Airc.

Serie A al collasso: necessità di nuovi aiuti

Di seguito le dichiarazioni di Dal Pino: “Spero che il Governo capisca, una volta per tutte, il valore del calcio come industria al di là di ogni superficiale demagogia. Siamo molto preoccupati, siamo vicini al collasso e temo che l’economia del Paese pagherà a caro prezzo le misure restrittive poste in essere”. Vedremo dunque se nuove misure saranno adottate nei prossimi giorni per contenere il dramma economico.

