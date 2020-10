Calciomercato Juventus, ‘esperimento’ fallito | Via a gennaio

Federico Bernardeschi flop nel nuovo ruolo ritagliatogli da Andrea Pirlo. Nel calciomercato di gennaio possibile trasloco in una big attraverso uno scambio

Federico Bernardeschi ha deluso nel nuovo ruolo di esterno sinistro in una linea a quattro. In tal senso nutrivamo pochi se non zero dubbi. Senza contare il fatto che nella brutta Juventus targata Andrea Pirlo è difficile per tutti distinguersi in positivo, in attesa del rientro di Cristiano Ronaldo che mai come stavolta veste i panni del ‘salvatore’. Tornando all’ex Fiorentina, non si fa certo fantamercato ipotizzando o dando per molto probabile una sua partenza nella sessione di gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Lega A e Figc, lettera al Governo | Perdite shock e rischio collasso

Calciomercato Juventus, scambio col Barcellona e Inter ko

Mino Raiola ce lo immaginiamo già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione visto che la Juventus gli ha fatto sapere che non rientra nei piani futuri. Il classe ’94 vuole però un club all’altezza della situazione, ovvero quantomeno di pari livello di quello bianconero. Occhio, allora, al Barcellona col quale trovò una intesa di massima nel bel mezzo, ma forse anche prima, della passata stagione. Ai blaugrana farebbe comodo un calciatore ‘di gamba’ e utilizzabile in più posizioni tra centrocampo e trequarti, per questo la destinazione Barça appare tutt’altro che inverosimile. Indiscrezioni di calciomercato vanno pure oltre aprendo alla possibilità di uno scambio di prestiti, con eventuale riscatto discutibile e trattabile alla fine della stagione.

Uno scambio che avrebbe come altro protagonista Junior Firpo, laterale portoricano ai margini della formazione di Koeman e nelle ultime ore riaccostato anche all’Inter. Il motivo è semplice: nella finestra ‘di riparazione’ i nerazzurri, come i bianconeri, sono intenzionati a regalare ai rispettivi allenatori un rinforzo sulla corsia mancina. L’ex Betis è un nome che intriga poiché giovane, con margini di miglioramento e perfetto in un modulo con la difesa a tre.

R.A.

