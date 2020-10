Calciomercato, Sarri dice no | Aspetta due big di Serie A

Non è ancora stato deciso il futuro di Maurizio Sarri: l’allenatore ha però fatto sapere che aspetta due big della Serie A e ha infatti rifiutato un’offerta per la panchina

La Juventus non è stata molto contento del percorso di Maurizio Sarri sulla propria panchina, nonostante sia riuscito a vincere il campionato. Il club bianconero ha optato per l’esonero del tecnico ex Napoli alla fine della scorsa stagione e ha puntato su Andrea Pirlo. In questo momento, Sarri percepisce lo stipendio dalla Juve ma non si è ancora impegnato con alcuna squadra. Alcuni club di Serie A vorrebbero puntare su di lui, anche se lui sembra avere già le idee chiare.

Sarri rifiuta la Fiorentina

La panchina della Fiorentina è occupata da Beppe Iachini, almeno per il momento. L’ex allenatore -tra le altre- del Palermo non sta vivendo un bellissimo periodo, nonostante la proprietà abbia rinforzato la squadra. Ed è proprio la dirigenza che non sarebbe convinta di continuare con Iachini sulla panchina, tanto che avrebbe già contattato Maurizio Sarri.

Sarri, però, ha rifiutato la panchina viola. Il suo legame con la città di Firenze è evidente, ma per il futuro -soprattutto dopo i successi ottenuti con Chelsea e Juventus– vorrebbe un club che lotta per obiettivi più importanti in Serie A. La Roma, per esempio. Fonseca è stato scelto dalla vecchia proprietà e non da Friedkin. E Sarri aspetta proprio una chiamata dei giallorossi oppure dell’Inter, visto che è tutt’altro che certo che continui il matrimonio con Antonio Conte.

