Calciomercato, ritorno Allegri | Beffa dietro l’angolo!

Si complica il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri: il tecnico toscano ‘superato’ nella corsa al top club

Numerosi i club che stanno pensando ormai da settimane a Massimiliano Allegri. L’ex tecnico dalla Juventus, svincolato, è ormai pronto a tornare in panchina dopo una lunga pausa. L’allenatore toscano, però, rischia di veder sfumare la pista che porta al top club: sorpasso clamoroso.

Calciomercato, dietrofront Psg: Allegri superato!

Tra Allegri ed il Psg, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, starebbe per spuntare uno scomodissimo terzo incomodo. Si tratta di Pep Guardiola, in scadenza con il Manchester City il prossimo giugno.

Il rinnovo con il club inglese non è al momento una priorità ed è per questo che la società di Al Khelaifi sta pensando all’ex Barcellona per sostituire Tuchel, destinato all’addio ormai da tempo. Una brutta notizia per Allegri che ambisce, ormai da mesi, alla panchina del club transalpino.

Il Psg vuole attendere l’evoluzione del rapporto tra Guardiola ed il City per eventualmente dare l’immediato benservito a Tuchel: Allegri, al momento, passa in secondo piano.

