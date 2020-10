Calciomercato, Inter-Conte: divorzio a giugno | Offerta shock!

Il calciomercato dell’Inter, la prossima estate, può vedere l’addio di mister Conte: offerta clamorosa per il tecnico nerazzurro

Dopo gli screzi di inizio stagione poi rientrati, in casa Inter non è da escludere l’addio di Antonio Conte ai colori nerazzurri. Il tecnico leccese, in scadenza nel 2022, può decidere di salutare l’Inter già nel prossimo calciomercato estivo. Super offerta per l’allenatore: i dettagli.

Calciomercato Inter, addio Conte: super ingaggio!

Antonio Conte ai saluti. Il tecnico nerazzurro può concludere dopo due stagioni la sua avventura alla guida dell’Inter. Ad affacciarsi al tecnico leccese rispunta il Manchester United, insoddisfatto da Solskjaer e pronto ad offrire a Conte un mega contratto.

L’ex Ct ambisce da anni alla panchina dei ‘Red Devils’ ed il prossimo giugno, la suggestione potrebbe diventare realtà. Lo United ha in mente un contratto pluriennale a 15 milioni di euro netti a stagione.

Una cifra importante pe far ripartire il progetto dei ‘Red Devils’, deludente nelle ultime stagioni. Situazione in divenire, Conte-Manchester United a giugno: l’addio all’Inter è dietro l’angolo.

