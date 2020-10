Calciomercato Inter, Marotta svela | “Meno proventi dalla Champions”

Nel pre partita contro lo Shaktar Donetsk, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta svela dettagli sulla Champions e Conte

Partita fondamentale per il cammino in Champions League dell’Inter, che dopo il pareggio casalingo contro il Borussia Moenchengladbach si trova davanti lo Shaktar Donetsk, uscita vincente dalla sfida contro il Real Madrid. Nel pre partita a presentarsi davanti ai microfoni di ‘Sky Sport’ è l’amministratore delegato Beppe Marotta, che per prima cosa parla di Antonio Conte e della partita odierna: “Conte era bravo prima ed è bravo adesso. La Champions League però è differente da una semifinale di Europa League. Bisogna cercare di fare punti e sfruttare le occasioni”. In seguito chiude parlando del momento economicamente difficile a causa del Coronavirus e delle conseguenze: ” Siamo in una situazione anomala non solo per i tanti impegni, ma perché ogni società risente dei mancati introiti che servono per l’equilibrio finanziario. Probabilmente ci saranno meno proventi dalla Uefa che però sono sempre molto importanti”.

