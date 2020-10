Calciomercato Juventus, Dybala al Real Madrid | Scambio ‘galactico’!

Calciomercato Juventus, su Dybala c’è l’ombra del Real Madrid: in cantiere uno scambio ‘galactico’, come raccontano i media spagnoli

Tornato in campo da protagonista nell’ultimo pareggio contro il Verona, il feeling tra Paulo Dybala e la dirigenza della Juventus continua a scemare con il passare dei giorni. I problemi legati al rinnovo dell’argentino sono ormai noti, ragion per cui il futuro dell’argentino resta ancora tutto scrivere. Il Real Madrid, secondo quanto rivelato dal portale ‘Fichajes.net’, sarebbe disposto ad accogliere il malcontento Paulo, a fronte di un’offerta di scambio che intrigherebbe non poco Paratici. In quella che potrebbe rivelarsi un’operazione simile, per cifre e modalità, alla precedente Arthur-Pjanic, con il Real ci sarebbe in cantiere l’ipotesi di uno scambio tra Dybala ed Isco, con l’ex Malaga ormai in rotta con Zidane e la dirigenza dei blancos. Entrambi i calciatori sono a scadenza nel 2022 e potrebbero trovare nuova linfa nelle rispettive (ed eventuali) destinazioni.

