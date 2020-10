Juventus, Paratici nuovamente multato | Ecco perché

La Juventus non ha preso bene il pari contro l’Hellas Verona e il giudice ha presto dei provvedimenti nei confronti di Fabio Paratici

Si è chiuso con qualche polemica l’ultimo turno di campionato per la Juventus, che ha protestato per qualche decisione arbitrale nel match contro l’Hellas Verona che è terminato 1-1. Per questo motivo è arrivata una nuova multa al dirigente bianconero Fabio Paratici, la seconda consecutiva dopo quella della sfida con il Crotone.

Il motivo della sanzione da 15mila euro è spiegato dal comunicato della Lega di A: “Non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo”.

Dunque le proteste verso gli arbitri portano a una nuova ammenda per Fabio Paratici che non ha preso bene alcune decisioni del direttore di gara.

