Calciomercato Milan, addio Theo Hernandez | Scambio e cash!

Archiviato il rocambolesco pari contro la Roma nel posticipo della quinta giornata, il Milan guarda già alla prossima sfida di Europa League contro lo Sparta Praga a San Siro. Dal campo al calciomercato, il club meneghino fissa il prezzo per la cessione di Theo Hernandez. La cessione del sorprendente terzino può dare il via allo scambio: i dettagli.

Calciomercato Milan, Zidane rivuole Theo Hernandez: l’offerta

Il Real ci ha già pensato nelle scorse settimane e, in vista di giugno, può tornare alla carica per Theo Hernandez. Visto il probabile addio di Marcelo nei prossimi mesi, il nome caldo per la fascia mancina dei ‘Blancos’ è Theo Hernandez.

Zidane pensa al ritorno del laterale che fu ceduto nell’estate 2020 per 20 milioni di euro. Adesso il club di via Aldo Rossi ha fissato il prezzo: per lasciar partire il francese serviranno non meno di 50 milioni.

Il Real potrebbe offrire 30 milioni di euro cash più il cartellino di Brahim Diaz, al momento in prestito in rossonero. Una proposta che, tuttavia, non convincerebbe il ‘Diavolo’ a dire addio a Theo Hernandez.

