Juventus, Pirlo nel mirino | ‘Attacco’ in diretta tv

I due pareggi consecutivi collezionati in campionato dalla Juventus hanno fatto emergere le difficoltà di Andrea Pirlo, alla prima stagione da allenatore

La prima stagione di Andrea Pirlo da allenatore della Juventus non è iniziata alla grandissima con due pareggi collezionati contro Crotone ed Hellas Verona. E così l’allenatore bresciano è stato subito messo nel mirino con numerosi attacchi già ricevute nelle ultime ore.

Calciomercato Juventus, la critica di Padovan a Pirlo

Così il giornalista Giancarlo Padovan ha speso parole forti nei confronti dell’allenatore bianconero durante la trasmissione CalcioNapoli24TV: “La Juventus non ha un allenatore: Pirlo non sarà mai messo in discussione, questa è una scelta arrogante della Juventus di Agnelli: il calcio ti punisce”. Poi ha motivato la sua accusa: “Gattuso è allenatore che ha mangiato anche fango per arrivare, mentre il tecnico della Juve è stato messo lì”.

Ora la Juventus sarà impegnata in Champions League nella sfida entusiasmante contro il Barcellona: Pirlo si aggrappa alla negatività di Cristiano Ronaldo che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Le prossime sfide saranno così decisive per l’ex Campione del Mondo, voglioso di essere grandioso anche da tecnico della Juventus dopo una carriera da allenatore da applausi.

