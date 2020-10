Calciomercato Inter, occhi tra i rivali di Champions | Scambio più soldi

Dopo le prime due partite di Champions League, l’Inter decide mettere il mirino in casa di una rivale: proposto lo scambio più soldi

Il calciomercato non dorme mai ed anche durante i tanti impegni tra campionato e coppe, l’Inter continua a cercare talenti. Il mirino dei nerazzurri si sposta in casa dei rivali in Champions League, dove un calciatore ha stregato il club interista. Proposto lo scambio più conguaglio economico.

Calciomercato Inter, stregati da Thuram: offerto Lazaro più 15 milioni

Nella prima partita di Champions League del girone, l‘Inter ha affrontato il Borussia Moenchengladbach ed è stata fermata sul 2-2, andando anche sotto nel punteggio. I nerazzurri dopo quella partita e la prestazione contro il Real Madrid, sono rimasti stregati da un talento del club tedesco, ovvero Marcus Thuram. Infatti, il figlio del famoso Lilian, ha realizzato una grande doppietta contro i ‘blancos’, portando in vantaggio di due gol la sua squadra.

Così Beppe Marotta ha da subito inserito nella sua lista degli acquisti il talento classe 1997. La proposta dei nerazzurri al club tedesco sarebbe quella di uno scambio più conguaglio economico. Sul piatto verrebbe messo il cartellino di Valentino Lazaro, attualmente in prestito proprio nella squadra tedesca più un conguaglio economico di 15 milioni di euro. Vedremo se l’offerta sarà accettata e se l’Inter riuscirà ad assicurarsi il talento offensivo prima della vasta concorrenza.

