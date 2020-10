Calciomercato Juventus, offerto Bonucci | Scambio con l’Inter

La Juventus ha in mente di effettuare uno scambio con l’Inter: i bianconeri hanno infatti offerto Leonardo Bonucci per arrivare al difensore

La Juventus è ben consapevole di dover attuare un ricambio generazionale in tutti i settori del campo. In queste prime giornate la difesa è stato il reparto più colpito, visto che l’unico clean sheet in Serie A è arrivato solo la prima giornata contro la Sampdoria. La dirigenza bianconera si è così posta delle domande riguardo i propri difensori, in particolare su Leonardo Bonucci che potrebbe rientrare in uno scambio con l’Inter.

Juventus, offerto Bonucci all’Inter in uno scambio

Anche l’Inter ha alcuni difensori che verosimilmente cederà nelle prossime sessioni di mercato. Una scelta che induce il club nerazzurro a fare delle valutazioni, soprattutto per quanto riguarda Milan Skriniar. E la Juventus è interessata proprio al difensore slovacco.

Il club bianconero, infatti, avrebbe offerto Bonucci più un conguaglio economico intorno ai 20 milioni di euro per Skriniar. Antonio Conte conosce molto bene l’ex difensore del Milan, avendolo allenato nei suoi tre anni sulla panchina della Juve. Ma da parte dell’Inter è arrivato un categorico ‘no‘. Motivi anagrafici, uniti anche allo stato di forma di Bonucci, apparso nelle prime giornate non ai livelli di una volta, inducono infatti i nerazzurri a puntare su altri obiettivi.

