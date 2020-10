Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Accordo per l’erede

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus sembra in bilico. Il fuoriclasse bianconero potrebbe lasciare l’Italia a fine stagione. Il club torinese avrebbe già pronto l’erede in caso di addio dell’attaccante. Ecco i dettagli

Non è certamente un periodo facile per Cristiano. L’attaccante sarà costretto a saltare l’attesissima sfida in Champions League contro il Barcellona e continua a risultare positivo al Covid-19. Per fortuna, l’ex Real Madrid è asintomatico. A fine stagione, ad ogni modo, le strade del portoghese e della Juventus potrebbero clamorosamente diversi. Di seguito le ultime indiscrezioni al riguardo.

Cristiano Ronaldo verso l’addio. L’erede alla Juventus

Il futuro di Ronaldo alla Juventus potrebbe non essere più tanto certo. Sul fuoriclasse resta forte il pressing del PSG. E’ così che l’ex Real Madrid, secondo quanto riportano dalla Spagna, potrebbe finire in Ligue per una cifra intorno agli 80 milioni. La Juventus non si farebbe trovare impreparata di fronte a un addio tanto roboante. Tornerebbe di moda, infatti, un talento come Haaland. I bianconeri hanno già il sì di Raiola per l’arrivo della punta nella prossima estate.

