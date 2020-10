Lazio, allarme Covid | Il medico fa chiarezza

Il Covid continua a mettere paura in Serie A. La situazione potrebbe diventare pesante anche nella Lazio. Il coordinatore dello staff medico biancoceleste ha espresso il suo pensiero a riguardo. Ecco le sue dichiarazioni

Situazione da chiarire in casa Lazio, dopo i tamponi effettuati negli ultimi giorni. I biancocelesti hanno prontamente messo diversi calciatori in isolamento, ma resta da chiarire se ci siano nuovi casi di Covid dopo gli ultimi tamponi effettuati. Si teme una situazione simile a quella vissuta da Achraf Hakimi nell’Inter, risultato poi falso positivo. Il coordinatore dello staff medico ha parlato a Lazio Style Channel.

Allarme Covid in casa Lazio: parla il medico biancoceleste

Di seguito le dichiarazioni di Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico: “Nei tamponi di venerdì si sono verificate alcune criticità. Malgrado questo, la società ha messo in isolamento questi casi presso il proprio domicilio per poi fare nuovi accertamenti e chiarire la situazione. Ci siamo tutelati e abbiamo tutelato i nostri tesserati. Li sottoporremo a ulteriori approfondimenti e chiariremo la situazione. La società ha predisposto l’isolamento per i tesserati interessati a queste criticità”.

