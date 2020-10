Calciomercato Inter, 38 milioni di euro | Colpaccio in casa Milan

L’Ad dell’Inter Beppe Marotta è a caccia dell’ennesimo affare a costo zero. Tentativo per un big del Milan di Stefano Pioli. Ecco le cifre sul tavolo

Marotta già al lavoro per l’Inter che verrà. Come sempre, l’Ad è molto attivo sul fronte parametri zeri. O meglio dire sui possibili calciatori che a fine giugno, in mancanza di un rinnovo, possono lasciare ‘gratis’ i rispettivi club di appartenenza. L’ex Juventus è il ‘Re’ di questi colpi, con il più famoso rappresentato da Paul Pogba, strappato al Manchester United senza alcun esborso economico – commissioni a Raiola escluse – quando era giovanissimo e per molti uno sconosciuto.

Calciomercato Inter, colpo Calhanoglu dal Milan: le cifre

Stando a indiscrezioni di calciomercato, ora Marotta può provarci in maniera concreta per Hakan Calhanoglu, uno dei pilastri del Milan targato Stefano Pioli e attualmente primo nella classifica di Serie A con 13 punti. ‘Rigenerato’ dal tecnico parmense, il fantasista turco è per l’appunto in scadenza contrattuale al termine di quest’annata. Il dialogo con la dirigenza per il prolungamento è stato avviato, tuttavia al momento risulta essere piuttosto ampia la distanza tra domanda e offerta. L’agente dell’ex Bayer vuole 6 milioni a stagione, una cifra considerata alta dai rossoneri a cui invece l’Inter può avvicinarsi.

Per convincere Calhanoglu a dire addio al Milan ‘tradendolo’ con i suoi rivali cittadini, che in tal caso farebbero un grande colpo tecnico ma pure mediatico, Suning può mettere sul piatto un quadriennale da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un totale di 20 milioni di euro, 38 lordi. Il classe ’94 di Mannheim prenderebbe il posto di Eriksen, destinato all’addio.

