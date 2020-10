Juventus, Ronaldo contro il tampone | “E’ una ca***ata!”

Juventus, Cristiano Ronaldo sbotta contro il tampone: “E’ una ca***ata!”, la rabbia del fenomeno lusitano sui social

Anche quando costretto a restare fuori dal campo, Cristiano Ronaldo non smette di far parlare di sé: il fenomeno lusitano ha lasciato esplodere la propria rabbia sui social, con un post Instagram che non lascia spazio all’immaginazione. “Il tampone è una ca***ata!”, così l’attaccante della Juventus ha derubricato il canonico test anti-Covid, in allegato ad una foto postata sul proprio profilo. Una stoccata mica da ridere, considerando che Ronaldo è risultato ancora positivo all’ultimo giro di tamponi, e quindi indisponibile per il big-match di Champions League contro il Barcellona.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, sfuma l’affare | Rinnovo ad un passo

Calciomercato Inter, 150 milioni per Lukaku | È duello