Calciomercato Inter, nome nuovo in difesa | Carta Nainggolan

Ancora un nuovo profilo per la difesa di Antonio Conte. L’allenatore dell’Inter avrebbe chiesto a gran voce un rinforzo nel reparto arretrato

L’Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato. La società nerazzurra sarebbe pronta anche a nuovi rinforzi per utilizzare nella trattativa anche il centrocampista belga, Radja Nainggolan, che non sta trovando tanto spazio sotto la gestione Conte.

Calciomercato Inter, nel mirino il centrale Walukiewicz

Sebastian Walukiewicz sarebbe finito negli ultimi giorni nel mirino delle big d’Europa. Il giovane difensore polacco, di proprietà del Cagliari, sta entusiasmando tutti dopo le buone prestazioni con la maglia del club sardo.

Come svelato dal portale 90min.com il centrale, classe 2000, è stato visionato attentamente delle big d’Europa e d’Italia visto anche il suo esordio in Nazionale maggiore in Nations League. Sulle sue tracce ci sarebbe il forte interessamento dall’Inter, ma non solo: Lazio, Chelsea, Manchester United, Atletico Madrid e Borussia Dortmund.

Walukiewicz è un difensore, infine, molto forte di testa con un ottimo senso della posizione. Lo stesso centrale polacco è arrivato in Sardegna per una cifra pari a 4 milioni di euro con tre anni di contratto più l’opzione per il quarto. Ora il suo futuro potrebbe essere all’Inter che potrebbe sfruttare la carta Radja Nainggolan, da sempre il pupillo del presidente Giulini. In estate il suo trasferimento è saltato proprio nelle ultime ore di calciomercato.

Nainggolan vorrebbe essere ancora protagonista: Cagliari è sempre la sua casa. Possibile trattativa in corso.

