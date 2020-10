Calciomercato Juventus, Dybala ‘porta’ due big | Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, Dybala si prepara all’addio? Paratici studia un doppio colpo da capogiro con la cifra incassata dalla cessione della Joya

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto in un momento storico come questo, dove trovare le occasioni giuste può davvero svoltare il ciclo tecnico di una grande squadra. Lo sa bene la Juventus, sempre attenta nel monitorare tutti gli affari, anche se prima ci sarebbe da risolvere la problematica legata a Paulo Dybala. L’argentino è a scadenza nel 2022 e gli ostacoli circa un rinnovo sembrano costringere i bianconeri a cederlo nella prossima sessione di mercato, quella estiva, dove Paratici & Co. contano di raccogliere almeno 80 milioni di euro dalla cessione dell’ex Palermo.

Calciomercato Juventus, addio Dybala: Paratici si consola con Icardi e Milenkovic

Ma per un fuoriclasse che parte, ce ne sono ben due pronti ad arrivare. La strategia della Juventus, dunque, appare chiara: con il tesoretto della cessione di Dybala, la dirigenza è pronta a virare con forza su Mauro Icardi e Nikola Milenkovic. Il primo, viene valutato almeno 50 milioni di euro dal Paris Saint-Germain, che però potrebbe lasciarlo partire a fronte della giusta offerta. E con l’argentino, la Juventus ritroverebbe quel centravanti che tanto aveva anelato nell’estate del 2019. Il secondo, invece, è ormai destinato a compiere il grande salto e, dopo l’affare Chiesa, la Fiorentina potrebbe nuovamente cedere alle avances dei bianconeri. Avances, però, che dovranno essere accompagnati necessariamente da 30 milioni di euro (almeno), attuale valutazione del centrale serbo.

