Calciomercato Milan, addio Calhanoglu | Sostituto stellare

Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere lontano dal Milan se il rinnovo non arriva: i rossoneri pensano ad un sostituto stellare

In casa Milan c’è ancora da risolvere la questione sul rinnovo di Hakan Calhanoglu. Le due parti sono ancora lontane ed il turco potrebbe lasciare Milano già a gennaio così da non perderlo a parametro zero. I rossoneri mettono nel mirino un sostituto galattico dal Real Madrid.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, caccia al difensore | Concorrenza al Milan

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, addio Theo Hernandez | Scambio e cash!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, due colpi a zero dalla Francia | I dettagli

Calciomercato Milan, Calhanoglu verso l’addio: il sostituto è Isco

Questione rinnovi che continua ad essere un problema non da poco per il Milan. Infatti, oltre al contatto di Donnarumma, in scadenza c’è anche quello di Hakan Calhanoglu, con il quale la distanza per il prolungamento sembrerebbe essere ancora molta. Su di lui ci sono molti club europei ed il Milan starebbe così pensando di lasciarlo partire a gennaio per fare cassa e puntare ad un nuovo rinforzo.

Il sostituto ideale del turco per i rossoneri potrebbe essere il calciatore del Real Madrid, Isco. Lo spagnolo continua a non trovare abbastanza spazio tra i ‘blancos’ ed è sempre nella lista dei possibili partenti. Così la società milanista starebbe pensando al suo acquisto già a gennaio per rimpiazzare Calhanoglu. Va ricordato però, che sulle sue tracce continua ad esserci sempre l’interesse della Juventus.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, contatti per il giovane talento | Concorrenza tedesca