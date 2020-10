Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma | Parla Massara

Milan, Massara apre al rinnovo di Donnarumma: il contratto del portiere è in scadenza nel giugno 2021

In casa Milan una delle priorità sembra essere il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 ha un contratto fino al 2021. L’estremo difensore non ha mai dichiarato apertamente di voler lasciare il Milan, anzi sembra che la sua volontà sia quella di restare in rossonero. Al momento però non sembrano ancora esserci novità con l’agente del giocatore, Mino Raiola e tanti top club, tra cui la Juventus, sono alla finestra.

A proposito del rinnovo dell’estremo difensore, ha parlato il ds rossonero Massara, ai microfoni di ‘Sky Sport’: “È un discorso attuale che stiamo affrontando da parecchio tempo col suo agente e con lui, in maniera serena e ci auguriamo proficua”.

Da parte del club rossonero c’è dunque volontà: “C’è la volontà di prolungare e di farlo senza fretta, ma consapevolezza che è un obiettivo che cercheremo di ottenere”

