Calciomercato, Balotelli si offre in Serie A | I dettagli

Mario Balotelli potrebbe tornare presto in attività. Dopo la deludente esperienza con la maglia del Brescia, un’altra squadra di Serie A potrebbe puntare sulle sue qualità. Di seguito le ultime novità sulla punta

Balotelli a caccia di squadra. La punta ex Inter e Milan è sulla lunga lista per l’attacco del Bologna. Dopo diversi mesi di inattività, quindi, e le tante esperienze deludenti degli ultimi anni, Balo potrebbe presto tornare a giocare in Serie A, almeno secondo quanto il “Corriere di Bologna”. Prosegue intanto la ricerca di un attaccante da parte dei rossoblù con l’ex Brescia che è nella lista della società e di Sinisa Mihajlovic.

Balotelli e il ritorno in Serie A: occhio al Bologna

Proprio il tecnico serbo ha sottolineato di diffidare di calciatori svincolati, perché provenienti da un periodo di inattività. In ogni caso il Bologna si sta guardando intorno per trovare una punta di livello. Il primo nome sulla lista è Mario Mandzukic, ma non è il solo. Ci sarebbero anche Mario Balotelli, Daniel Sturridge e Alexandre Pato. Calciatori sicuramente di livello, ma che per il momento non scaldano.

