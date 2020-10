Calciomercato Roma, colpo a gennaio | Ritorno dell’ex!

Poco più di due mesi alla riapertura del mercato invernale e la Roma si prepara ad un nuovo assalto: ritorno dell’ex giallorosso

Dopo il doppio pari con Milan e CSKA Sofia, la Roma di Fonseca ospiterà all’Olimpico la Fiorentina domenica alle 18. Una gara delicata per i giallorossi che pensano già alla prossima sessione di calciomercato. La dirigenza romanista pone nuovamente nel mirino l’ex giallorosso in vista di gennaio: si tenta l’assalto decisivo.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma: riecco l’ex

Un’idea ventilata durante l’estate e sfumata al photofinish. Adesso in casa Roma torna fortemente d’attualità il profilo di Stephan El Shaarawy. L’esterno, davvero vicinissimo al ritorno nella Capitale nelle scorse settimane, può tornare a vestirsi di giallorosso.

A riportare la notizia è ‘Il Corriere dello Sport’ che sottolinea come per il ‘Faraone’, accostato anche alla Juventus, la dirigenza romanista abbia intenzione di tentare un nuovo e decisivo assalto a gennaio. Si lavora al prestito, vista la scadenza fissata all’estate 2021 con lo Shanghai Shenhua.

Resta da convincere solo il club cinese, visto che l’ex Milan aveva già acconsentito a tornare a Roma per mettersi in mostra in vista dell’Europeo.

