Calciomercato, niente ritorno al Barcellona | Guardiola allo scoperto

Calciomercato, Pep Guardiola fa chiarezza sul proprio futuro ed esce allo scoperto: nessun ritorno a Barcellona per il tecnico del City

Nessun ritorno a ‘casa’ per Pep Guardiola: nonostante le tante speculazioni su un suo ritorno a Barcellona, il tecnico catalano ha colto l’occasione per fare chiarezza sul proprio futuro, nel corso del media-day di vigilia alla gara contro lo Sheffield. “Sono incredibilmente felice qui – ha spiegato Guardiola ai giornalisti – Voglio restare al lungo in Premier League e sulla panchina del Manchester City. Spero quest’anno di mettere a segno di una buona stagione e continuare a farlo anche per le prossime”. Parole d’amore, insomma, quelle che l’ex tecnico di Bayern Monaco e Barcellona ha riservato al suo City, chiudendo le porte ad un eventuale ritorno sulla panchina del Barça o di qualsiasi altra squadra.

