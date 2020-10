Calciomercato Inter, priorità in attacco | Scambio in Serie A!

Il calciomercato dell’Inter può vedere l’arrivo di un nuovo colpo, dalla Serie A, a gennaio: spunta l’idea scambio

L’Inter di Antonio Conte si appresta ad affrontare il Parma, in uno dei tre anticipi della sesta giornata di campionato. Dal campo al calciomercato, la società meneghina è già all’opera in vista della sessione di gennaio. In tal senso, il tecnico nerazzurro ha già puntato un rinforzo già protagonista in Serie A: i dettagli dell’affare.

Calciomercato Inter, Conte in pressing: scambio e colpo!

Una delle priorità dell’Inter per il prossimo mercato invernale è Gervinho. Stando a quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, l’esterno del Parma è stato già vicino ad approdare a Milano nelle ultime ore della sessione estiva ma a gennaio è il nome in cima alla lista di Conte.

L’ivoriano, 33 anni, avrebbe già detto sì alla destinazione nerazzurra. Per Conte, Gervinho è il profilo perfetto per la corsia esterna, come alternativa alla pista Moses sfumata da alcune settimane. L’Inter, per convincere il Parma con cui i rapporti sono eccellenti, metterebbe sul piatto il cartellino di Pinamonti.

Idea scambio di prestiti con diritto di riscatto fissato a 2-3 milioni per l’ex romanista, a 12 per il 21enne di Cles.

