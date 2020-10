Calciomercato Inter, duello in Serie A per l’ex Juve! I dettagli

L’Inter continua a monitorare l’attaccante di Serie A ma potrebbe aprirsi una lotta tutta italiana per il mercato di gennaio

È un avvio di stagione importante quello vissuto dal Napoli, che ha ottenuto tanti risultati positivi in questo inizio di stagione sia in Serie A che in Europa League. I partenopei sono attualmente secondi nella classifica di Serie A con 11 punti totalizzati nelle prime cinque gare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfuma lo scambio | C’è la conferma

La squadra allenata da Rino Gattuso in realtà ha vinto quattro gare su quattro, ma non si è presentata a Torino a causa delle positività di due calciatori e ha perso a tavolino la sfida contro la Juventus. Oltre al ko, è arrivata anche la penalizzazione di un punto che dunque ha costretto il Napoli a occupare attualmente la seconda posizione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Sarri si offre a un top club! Tutti i dettagli

Calciomercato, Llorente via dal Napoli: l’Inter ci pensa ma c’è anche la Roma

Ora i partenopei iniziano a pensare alle mosse da attuare nel prossimo calciomercato e potrebbe esserci l’uscita di Fernando Llorente. Non è da escludere un trasferimento in un nuovo club di Serie A già a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, bomber in saldo | Tentativo a gennaio

Su di lui c’è da diverso tempo l’Inter, ma i nerazzurri non sarebbero gli unici a seguire lo spagnolo. Sulle sue tracce infatti potrebbe esserci anche la Roma, che starebbe pensando a un nuovo attaccante soprattutto se dovesse continuare ad andare male Borja Mayoral.

Llorente in questa stagione non è mai sceso in campo e per questo sembrerebbe essere in uscita dal club campano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, vertice con Raiola | Cessione in vista

Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma | Parla Massara