Calciomercato Juventus, sfuma lo scambio | C’è la conferma

La Juventus vede sfumare un possibile scambio per un obiettivo seguito da tempo: il club lo toglie dal mercato e fa saltare l’affare

In casa Juventus c’è aria di cambiamento, ma le cattive notizie arrivano dalla Spagna. I bianconeri visti i risultati poco soddisfacenti arrivati in questo inizio di stagione, pensano già a come migliorare le cose attraverso il calciomercato. L’obiettivo cercato per uno scambio però, viene improvvisamente tolto dalla lista dei possibili partenti.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Sarri si offre a un top club! Tutti i dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, doppio scippo per Messi | 123 milioni!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Pirlo rischia | Agnelli ha le idee chiare

Calciomercato Juventus, il Barcellona toglie dal mercato Dembele: salta lo scambio con Bernardeschi

Bisogna ancora ritrovare l’identità vincente in questa prima Juventus di Andrea Pirlo. Infatti fino ad ora, i bianconeri hanno portato a casa solamente tre vittorie in sette partite tra Serie A e Champions League, troppo poco rispetto alle attese. Così il club bianconero sul mercato aveva messo gli occhi sull’esterno del Barcellona, Ousmane Dembele, pensando ad uno scambio con Federico Bernardeschi, più un conguaglio economico.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’ però, il talento catalano sarebbe stato tolto definitivamente dal mercato. Infatti, dopo l’ottima prestazione con gol proprio contro la Juventus, Koeman avrebbe deciso che al momento il Barcellona avrebbe bisogno di leader in campo e lui potrebbe essere quello giusto. Dunque affare sfumato per i bianconeri, per quello che sarebbe stato un grande colpo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Accordo per l’erede