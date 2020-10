Calciomercato Juventus, doppio colpo in Serie A | Cifre e dettagli

La Juventus non sta vivendo un bel momento e pensa al ribaltone clamoroso. Arriva anche il big a centrocampo!

Non è un momento facile per la Juventus, che ha vissuto fin qui un brutto avvio di stagione tra campionato e coppa europea. In Serie A i bianconeri hanno disputato quattro gare sul campo pareggiandone ben tre e vincendone soltanto una. A queste si aggiunge la vittoria per 3-0 a tavolino contro il Napoli.

Mercoledì inoltre è arrivato un brutto ko contro il Barcellona, che ha complicato anche i piani in merito a una possibile lotta per il primo posto nel girone di Champions League. La squadra è apparsa nettamente inferiore ai catalani che non sono ancora al top della forma.

Calciomercato Juventus, con Inzaghi in panchina ci sarebbe l’assalto a Milinkovic-Savic

A questo punto anche la posizione di Andrea Pirlo potrebbe iniziare ad essere in bilico, visto che il debuttante in panchina sta ottenendo sicuramente dei risultati poco convincenti. Qualora dovesse esserci un addio in futuro, potrebbe esserci un nuovo assalto a Simone Inzaghi.

Il tecnico della Lazio è stato accostato già diverse volte ai bianconeri e sembrerebbe essere apprezzato dalla società della Juventus. In caso di un suo approdo, Fabio Paratici potrebbe tentare l’affondo anche per Sergej Milinkovic-Savic, uno dei centrocampisti più importanti della Serie A. Dopo l’effetto coronavirus, Lotito potrebbe chiedere per lui circa 70-80 milioni di euro.

La Juventus ha bisogno di calciatori di qualità in mezzo al campo e il serbo potrebbe essere l’innesto perfetto per provare a dare la svolta a un reparto che ha difficoltà ormai da diversi anni.

