Calciomercato Juventus, reazione ‘shock’ di Ronaldo | L’addio è più vicino

La pazienza di Ronaldo inizia a finire e l’attaccante ha avanzato delle pretese alla società

La sconfitta con il Barcellona ha infastidito molto Cristiano Ronaldo, già costretto a rimanere fuori dal campo a causa della sua positività al Covid-19. L’ultimo tampone ha dato per fortuna di Pirlo esito negativo. L’attaccante non è stato in grado di digerire la sconfitta contro l’eterno rivale Lionel Messi e ora starebbe pensando di lasciare la Juventus, stando a quanto riportato da ‘Don Balon’. Le continue avances arrivate dall’estero, soprattutto dal PSG, e la pazienza di CR7 che sta piano piano svanendo, potrebbero dar vita quindi a uno scenario clamoroso.

Calciomercato Juventus, reazione ‘shock’ di Ronaldo

Se originariamente con gli acquisti di calciomercato estivi, Chiesa e Morata su tutti, si era riuscito ad arginare le problematiche emerse con Ronaldo, adesso l’attaccante pretende nuovi investimenti nella finestra invernale, per poter recuperare il terreno perso in campionato e anche per rimettere in piedi la corsa alla Champions League, un’ossessione tanto bianconera quanto del portoghese. In caso contrario, a giugno sarà divorzio, con la decisione già comunicata a Pirlo e soprattutto al presidente Agnelli. La destinazione più probabile, ad oggi, resta il Paris Saint-Germain.

