Calciomercato Milan, asse col Real Madrid | Nuova occasione! I dettagli

Asse di mercato tra Milan e Real Madrid: per i rossoneri, infatti, c’è una nuova occasione di mercato. Ecco tutti i dettagli

Il progetto che Paolo Maldini sta portando avanti al Milan è quello di puntare molto sui giovani. Ci sono sì elementi di esperienza come Kjaer e Ibrahimovic, ma il dt rossonero ha intenzione di puntare sempre di più sui giovani talenti anche in uscita dalle big. Una suggestione arriva dal Real Madrid, con il quale il Milan ha ottimi rapporti soprattutto per quanto riguarda il mercato.

Milan, affare Vinicius con il Real Madrid

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, è Vinicius il calciatore che il Milan potrebbe acquistare dal Real Madrid nel giugno del 2021. Il club rossonero ha già acquistato Brahim Diaz dai Galacticos in prestito, con la ‘promessa’ di poter trattare l’acquisto a titolo definitivo a fine stagione. Il brasiliano raggiungerebbe quindi un altro ex Real e la formula sarebbe quantomeno simile a quella di Diaz.

Il costo di Vinicius è di circa 35-40 milioni di euro: la crisi dovuta al Covid-19, infatti, condiziona anche uno dei migliori club al mondo. Il Real Madrid si libererebbe di un calciatore ormai ‘scomodo’ dopo lo screzio avvenuto con Benzema durante la partita di Champions League contro il Borussia Moenchegladbach. Il Milan, però, lo acquisterebbe la prossima estate, visto che l’affare è molto complicato da mandare in porto a gennaio.

