Calciomercato Serie A, assalto Real Madrid | Bomber nel mirino!

Dopo qualche difficoltà in avvio, il Real Madrid pensa al futuro e va a caccia di un bomber per gennaio. Tris di nomi

C’è stata più di qualche difficoltà per il Real Madrid in questo inizio di stagione. I madrileni hanno collezionato 13 punti in Liga e occupano al momento la seconda posizione con una gara in meno che, qualora dovesse essere vinta, rilancerebbe i Blancos in prima posizione in classifica scavalcando il Real Sociedad.

Le difficoltà principali però arrivano dalla Champions League, dove nelle prime due gare sono arrivate una sconfitta e un pareggio rispettivamente contro Shakhtar Donetsk e Borussia Monchengladbach. Ora Benzema e compagni sono attesi dal doppio confronto con l’Inter per provare a rialzarsi definitivamente.

Calciomercato Real Madrid, tris di nomi per l’attacco: da Mandzukic a Milik e Zapata

L’ultima sessione di calciomercato è stata pressoché vuota per il Real Madrid, che non ha rinforzato la propria rosa preferendo di ripartire dagli uomini che hanno vinto lo scorso campionato spagnolo. Per gennaio però potrebbero esserci nuovi colpi in attacco.

Secondo El Chiringuito ci sarebbero tre nomi nel mirino dei Blancos, tutti calciatori che hanno giocato o giocano attualmente in Serie A. C’è l’ex Juventus Mario Mandzukic, ancora svincolato dopo l’esperienza in Qatar. Potrebbe piacere anche Arkadiusz Milik, che non trova più spazio nel Napoli ed è ormai fuori dal progetto. Infine c’è anche Duvan Zapata, che sta vivendo mesi importanti con la maglia dell’Atalanta.

L’ultimo nome sembrerebbe quello più apprezzato dal popolo spagnolo visto che il colombiano ha disputato grandi gare di Champions League con la compagine di Bergamo.

