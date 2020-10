Calciomercato, Sarri si offre a un top club! Tutti i dettagli

Maurizio Sarri potrebbe presto trovare spazio su una nuova panchina di alto livello, dopo la risoluzione con la Juventus. L’allenatore si è offerto a un top club: di seguito tutti i dettagli

Il futuro di Maurizio Sarri è ancora tutto da scrivere dopo gli ultimi complicati mesi sulla panchina della Juventus. L’allenatore, nonostante la conquista dello Scudetto, è stato esonerato in seguito all’eliminazione scottante contro il Lione in Champions League. Dopo la risoluzione contrattuale con i torinesi, l’ex Napoli sta cercando di tornare presto su una panchina prestigiosa. Di seguito tutti i dettagli.

Sarri muove il suo futuro: occhio al PSG

Maurizio Sarri è in cerca di un nuovo club per continuare la sua scalata nelle migliori società di calcio. L’allenatore vuole riprendersi e dimostrare il suo valore dopo l’esonero da parte della Juventus. Uno dei club in lizza per il tecnico potrebbe essere il PSG. La posizione di Tuchel resta decisamente incerta in casa dei campioni di Francia. Il rapporto con Leonardo, infatti, sembra tutt’altro che idilliaco. La candidatura dell’ex Napoli potrebbe essere ben accolta: seguiranno aggiornamenti a riguardo.

