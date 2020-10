Juventus, tampone Ronaldo: UFFICIALE | Ecco l’esito

La Juventus da ore in ansia per l’ultimo tampone a Cristiano Ronaldo che potrebbe dare il via libera al portoghese per la sfida con il Barcellona: ecco l’esito

La Juventus, archiviata la sconfitta di Champions League contro il Barcellona, può sorridere. Cristiano Ronaldo è pronto a tornare in campo e a supportare la squadra di Pirlo. In tal senso, arriva l’ufficialità dell’ultimo tampone a cui è stato sottoposto il portoghese, positivo al Coronavirus ed in isolamento da oltre due settimane.

Juventus-Barcellona, UFFICIALE: l’esito del tampone di Cristiano Ronaldo

“Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”.

Così la Juventus ha annunciato l’esito ufficiale dell’ultimo tampone a cui è stato sottoposto il campione portoghese. Dopo quattro partite ‘perse’ (due di campionato e due di Champions), la ‘Vecchia Signora’ può riabbracciare l’asso portoghese.

