Milan, Locatelli confessa: “Ho avuto tutto e subito”

Manuel Locatelli ha raggiunto un ottimo livello con la maglia del Sassuolo. Il centrocampista, dopo l’esperienza al Milan, sembra aver trovato la sua consacrazione. Il talento ne ha parlato nelle ultime ore

Locatelli sta dimostrando grandi qualità in campo con la maglia neroverde. Il centrocampista è riuscito a conquistare la maglia della Nazionale italiana agli ordini di Roberto Mancini ed è ora desiderato da molte big. A “Cronache di Spogliatoio”, il mediano ha parlato del suo passato al Milan: «Per raggiungere il mio livello attuale ho dovuto fare un passo indietro, prendere la rincorsa e poi rilanciarmi. Anche io avevo paura di affrontare le mie debolezze, mi ci è voluto tanto per mettermi in discussione. Davo la colpa agli altri, ma in realtà le colpe le avevo anche io. Poi ho fatto chiarezza e sono riuscito a trovare un equilibrio».

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto a Kessie | Scambio più cash in Serie A!

Locatelli e un futuro tutto da decidere: verso una big

Parlando delle sue ambizioni personali, il calciatore del Sassuolo ammette: «Sogno di tornare in una grande squadra perché ho ambizioni e mi piacerebbe giocare la Champions League. So che tutto passa dal Sassuolo, ma mi piacerebbe tornare in una big e sentire la musichetta della Champions». Insomma un messaggio chiaro e forte a chiunque lo voglia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, bomber in saldo | Tentativo a gennaio