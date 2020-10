Napoli, si fa male Insigne | Comunicato UFFICIALE degli azzurri

Tegola in casa Napoli, si fa male Lorenzo Insigne: il capitano partenopeo è stato sottoposto agli accertamenti, ecco la nota ufficiale della società di De Laurentiis

In attesa del doppio impegno settimanale contro Sassuolo prima e Rijeka poi, arrivano brutte notizie per il Napoli di Rino Gattuso. L’allenatore calabrese ha dovuto registrare nelle scorse ore l’infortunio di Lorenzo Insigne che, in giornata, è stato sottoposto ad esami strumentali: ecco i risultati.

Napoli, infortunio Insigne: il comunicato UFFICIALE

“Lorenzo Insigne si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lieve contrattura alla coscia sinistra. La sua situazione verrà valutata di giorno in giorno”.

Attraverso una breve nota sul portale ufficiale del club di De Laurentiis, il Napoli ha comunicato l’infortunio di Lorenzo Insigne. La presenza del capitano degli azzurri, contro il Sassuolo, potrebbe quindi essere a rischio.

