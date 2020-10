Real Madrid, nella flop11 di sempre c’è anche un italiano

La storia del Real Madrid è fatta di talenti, ma anche di fallimenti: tra questi c’è anche un italiano

Nell’undici peggiore della storia del Real Madrid c’è anche un italiano: la speciale formazione stilata da ‘As’ riporta anche Antonio Cassano, in maglia merengues dal gennaio 2006 all’estate 2007, quando poi è approdato alla Sampdoria, facendo la storia recente del club blucerchiato. Cassano, però, è in ottima compagnia, perché con lui ci sono anche Coentrao e Drenthe, due esterni che hanno vestito la maglia dei blancos per molte più stagioni, ma anche il portiere argentino Albano Bizzarri, a lungo in Italia e che nel suo periodo al Real Madrid riuscì a mettere in bacheca anche una Champions League. Con Diogo e Gravesen, anche il difensore inglese Jonathan Woodgate, sceso in campo per appena 14 partite in due stagioni in Spagna.

Questa la formazione flop completa: Bizzarri; Diogo, Woodgate, Spasic, Coentrao; Gravesen, Pablo Garcia, Faubert; Balijc, Cassano, Drenthe.

