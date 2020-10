Tegola Roma, Santon k.o | I tempi di recupero

Brutte notizie per la Roma di Paulo Fonseca: le ultime sull’infortunio di Davide Santon, ecco i tempi di recupero del terzino

Non è un momento semplice per la Roma di Paulo Fonseca. Dopo il secondo pari di fila, stavolta contro il CSKA Sofia in Europa League, la squadra giallorossa dovrà fare a meno di Santon per le prossime gare. Lesione di secondo grado alla coscia sinistra per l’ex laterale dell’Inter, stando agli esami strumentali che il giocatore giallorosso ha effettuato in giornata.

Roma, infortunio Santon: ecco quando può tornare

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, per Santon lo stop potrebbe essere di circa un mese. Out dunque per le gare contro Fiorentina, Genoa ed il terzo match di Europa League, contro il Cluj. Probabile che Santon non sia disponibile nemmeno per la gara, al ritorno dopo la sosta per le nazionali, contro il Parma.

Il giocatore della Roma dovrebbe quindi tornare a disposizione a fine novembre, in occasione del ritorno di Europa League contro il Cluj e per il big match con il Napoli di Gattuso.

