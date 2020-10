Calciomercato Inter, possibile colpo dall’Atalanta | Idea scambio

L’Inter potrebbe muoversi sul calciomercato alla ricerca di un profilo per completare la rosa di Antonio Conte. In tal senso, occhio a un nome dall’Atalanta che potrebbe fare molto comodo. Possibile scambio

La coperta dell’Inter a centrocampo sembra ancora corta, nonostante l’arrivo di Arturo Vidal. Antonio Conte potrebbe dunque chiedere alla società un ulteriore sforzo per completare la rosa. Potrebbe verificarsi uno scambio con l’Atalanta. Marten De Roon è un calciatore centrale nel progetto di Gasperini, ma non ha ancora rinnovato il contratto con la Dea.

Calciomercato Inter, idea di scambio a centrocampo

De Roon potrebbe, dunque, essere un profilo utile a Conte per variare le alternative a centrocampo. Sarebbe inoltre quel mediano basso di ruolo bravo a chiudere e a cucire il gioco, ma che potrebbe disimpegnarsi al meglio anche nella difesa a tre, come avviene con l’Olanda. In cambio, l’Atalanta potrebbe prelevare dai nerazzurri Matias Vecino. L’ex Fiorentina è attualmente infortunato, ma sembra comunque ai margini del progetto di Conte. Vedremo se nei prossimi mesi la pista di mercato decollerà davvero o entrambi i club troveranno altre soluzioni.

