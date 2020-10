Calciomercato Inter, futuro Eriksen | Conte rifiuta lo scambio

Sempre più in bilico il futuro di Christian Eriksen. All’Inter è stato proposto uno scambio, ma Conte ha preferito rifiutare. Tutti i dettagli

Grande incertezza sul futuro di Christian Eriksen. Il trequartista danese non si è ben adattato agli schemi di Antonio Conte e potrebbe lasciare l’Inter nelle prossime sessioni di mercato. Il suo desiderio è quello di essere un titolarissimo, ma quando ha ricevuto la fiducia dell’allenatore dei nerazzurri, non è stato ai livelli dei tempi del Tottenham. E proprio gli Spurs starebbero puntando sul suo ritorno.

Inter, il Tottenham propone lo scambio per Eriksen

Un tentativo del Tottenham era già arrivato in estate, che si era però concluso con un nulla di fatto. Il club inglese potrebbe riprovare a breve a riprendere Eriksen. L’offerta, però, non ha per niente convinto Antonio Conte: infatti, gli Spurs hanno proposto il cartellino di un loro centrocampista più 13 milioni di euro di conguaglio.

Il giocatore in questione sarebbe Giovani Lo Celso, centrocampista offensivo ex PSG e Betis. Arriva quindi il rifiuto di Conte e di conseguenza il ‘no’ dell’Inter per l’argentino. Almeno per ora, dunque, Eriksen non ritornerà nel nord di Londra.

