Calciomercato Juventus, scambio con il flop e ‘scippo’ all’Inter | I dettagli

La Juventus riproverà a piazzare un suo esubero nel calciomercato di gennaio. Tentativo di scambio in Spagna con un giocatore tornato nel mirino dell’Inter di Suning

Pirlo lo ha inserito a meno di dieci minuti dal termine del match contro il Barcellona, sul risultato di uno a zero in favore dei blaugrana. Approccio alla gara pessima, “entra e fa subito danni” come recita saggiamente la pagella di Calciomercato.it, visto il rigore procurato (entrata stupida su Ansu Fati) e trasformato da Messi per il definitivo 2-0. Se qualcuno non l’avesse ancora capito, parliamo di Federico Bernardeschi e della sua ennesima deludente prestazione con la maglia della Juventus. Che, lo sanno ormai tutti, proverà a ripiazzarlo in uscita nel prossimo calciomercato di gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Sarri si offre a un top club! Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, Bernardeschi all’Atletico: scambio e beffa all’Inter

Sarà necessaria una mezza impresa per trovare sistemazione al Bernardeschi attuale, o meglio a quello di un anno e mezzo a questa parte. Un calciatore dannoso, psicologicamente a terra ma con uno stipendio importante: 4 milioni di euro netti. Non a caso già diversi i tentativi andati a vuoto negli ultimi mesi, tra Italia e soprattutto estero. Indiscrezioni di mercato sostengono però che Paratici e soci faranno un ennesimo tentativo all’apertura della finestra invernale.

La ‘missione’ tra Inghilterra, club medi di Premier League abbastanza però ricchi da eventualmente farsi carico del pesante ingaggio, e Spagna contando naturalmente sull’apporto del suo nuovo agente Mino Raiola. Ovvero di uno che ha saputo trovar posto a giocatori più mediocri, comunque non da grande società, di Bernardeschi. Nella Liga occhio all’Atletico Madrid, considerato che Simeone – lo ha scritto qualche media ispanico – sembra apprezzare molto il classe ’94 di Carrara. La Juve potrebbe così cogliere la palla al balzo tentando uno scambio alla pari sui 25-28 milioni con Stevan Savic, rinforzando in questo modo il deficitario reparto arretrato.

Esploso in Italia con la maglia della Fiorentina e poi affermatosi a livello internazionale prima al Manchester City e poi coi ‘Colchoneros’, coi quali i bianconeri vantano un eccellente rapporto, il 29enne pare essere tornato in maniera concreta nel mirino dell’Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, doppio scippo per Messi | 123 milioni!

Calciomercato Juventus, sfuma lo scambio | C’è la conferma