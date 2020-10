Calciomercato Juventus, clamoroso scambio con l’Inter | Pirlo dà l’ok

Clamoroso intreccio di mercato tra Juventus ed Inter per la prossima stagione: scambio più soldi a cui Pirlo dà il consenso

Juventus ed Inter hanno spesso visto intrecciarsi i loro piani per il calciomercato, ma questa volta potrebbe prendere vita uno scambio tra loro. Oltre allo scambio, i nerazzurri mettono sul piatto anche un conguaglio economico in favore dei bianconeri. Mister Andrea Pirlo dà l’ok all’affare.

Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Eriksen con l’Inter: c’è l’ok di Pirlo

Sia Juventus che Inter si preparano ad una settimana molto importante sia in chiave campionato che Champions League. Infatti i bianconeri affronteranno lo Spezia per ritrovare una vittoria in Serie A che manca da due giornate, mentre i nerazzurri oggi affrontano il Parma, prima della sfida importantissima contro il Real Madrid. Nel frattempo tra i due club si inizia a parlare di calciomercato e torna di moda il nome di Paulo Dybala.

Infatti l’argentino è da tempo un pallino della società nerazzurra, dal famoso possibile scambio con Mauro Icardi. Allora la società nerazzurra torna a puntare la ‘joya’ bianconera, visti anche i problemi per il rinnovo con la Juventus, proponendo ai bianconeri uno scambio con Christian Eriksen, più un conguaglio economico di 30 milioni di euro. Questo scambio ad Andrea Pirlo sembrerebbe andare bene, visto che così avrebbe finalmente il trequartista che gli manca. Un’affare che dunque potrebbe infiammare il calciomercato.

