Atalanta bene contro il Crotone | Muriel trascina, Simy illude

L’Atalanta, tra un impegno di Champions League e l’altro, riesce a conquistare tre punti pesanti sul campo del Crotone. I nerazzurri superano i calabresi grazie a una prova straordinaria di Luis Muriel

I bergamaschi partono subito bene trovando il vantaggio con Luis Muriel al minuto 26. Al 38esimo è già tempo di raddoppio per gli ospiti. E’ ancora il colombiano Muriel, che ha vissuto una grande giornata, a firmare il parziale 0-2 su assist di Freuler. I padroni di casa non ci stanno e sul finale del primo tempo accorciano le distanze con gol di Simy. Non basterà per portare a casa punti contro una buona Dea. Gioia per Gasperini che torna a vincere, mentre Stroppa viene espulso. Crotone-Atalanta finisce 1-2.

