Inter-Parma, le formazioni UFFICIALI | Scelta a sorpresa per Conte

Inter-Parma è ormai alle porte e le due squadre hanno comunicato le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici. Antonio Conte sorprende rispetto alle previsioni della vigilia, rilanciando un calciatore da titolare

L’Inter sfiderà tra pochi minuti il Parma tra le mura amiche. Coperta cortissima per Antonio Conte in attacco: il tecnico deve fare a meno, infatti, di Romelu Lukaku, out per un problema muscolare, ma anche di Alexis Sanchez. L’allenatore punta su Lautaro Martinez in attacco che verrà affiancato da Ivan Perisic. Turnover in difesa, dove torna dal primo minuto Kolarov al posto di Bastoni. Di seguito le scelte ufficiali effettuate dai due allenatori.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 6 de Vrij, 13 Ranocchia, 11 Kolarov; 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 23 Barella, 36 Darmian; 24 Eriksen; 14 Perisic, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 15 Young, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 48 Carboni, 49 Satriano, 77 Brozovic, 95 Bastoni, 99 Pinamonti.

Allenatore: Conte.

PARMA (4-3-1-2): 1 Sepe, 2 Iacoponi, 3 Pezzella, 4 Balogh, 7 Gagliolo, 8 Grassi,11 Cornelius, 14 Kurtic, 23 Hernani,27 Gervinho, 33 Kucka.

A disposizione: 40 Turk, 77 Rinaldi, 10 Karamoh, 15 Brugman, 18 Cyprien, 19 Sohm, 30 Valenti,45 Inglese, 93 Sprocati,99 Adorante.

Allenatore: Liverani.

