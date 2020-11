Calciomercato Inter, ‘minaccia’ Raiola | Rinnovo o addio

Trattativa in corso tra l’Inter e il super-agente Mino Raiola, che ha messo le cose in chiaro: o arriverà la firma per il rinnovo del contratto o sarà addio

Sono tante le situazioni che stanno tenendo banco in casa Inter. Da Lautaro Martinez, che contro il Parma non ha giocato una delle sue migliori partite, fino ad arrivare a Radja Nainggolan e la sua situazione da monitorare con Conte. Uno di quelli che non ha ancora chiaro il proprio futuro è anche Stefan De Vrij. Il difensore centrale olandese è uno dei punti fermi dei nerazzurri.

Inter, diatribe con Raiola per De Vrij

Stefan De Vrij attualmente percepisce 4,5 milioni di euro a stagione. Il centrale olandese arrivò dalla Lazio a parametro zero nel giugno 2018: l’attuale contratto scadrà nel 2023 e la trattativa tra l’Inter e Raiola per il rinnovo è in corso. Tuttavia, l’accordo sembra ancora lontano. Il super-agente vuole un sostanzioso aumento, forte del fatto che l’olandese è un titolarissimo di Antonio Conte.

Non è molto serena, però, la trattativa tra l’Inter e Raiola: il procuratore ha infatti ‘minacciato’ la dirigenza nerazzurra di offrire il difensore in giro, qualora non dovesse arrivare la firma. Una delle squadre a cui farebbe comodo De Vrij è il Real Madrid e questo Raiola lo sa bene. Ecco perché la Casa Blanca sarebbe uno dei primi club a cui verrebbe offerto l’ex Lazio.

