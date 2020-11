Calciomercato Inter, beffa per Conte | Verso la Premier

L’Inter continua a lavorare senza sosta in ottica futura. Conte avrebbe richiesto nuovi rinforzi per il reparto difensivo: beffa in arrivo!

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi con risultati altalenanti tra Serie A e Champions League. Così la dirigenza nerazzurra continua a lavorare in vista della prossima stagione con possibili innesti di assoluto valore.

Calciomercato Inter, Ginter richiesto dal Chelsea

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il Chelsea avrebbe messo gli occhi sull’obiettivo di mercato dell’Inter, Matthias Ginter, centrale difensivo del Borussia Monchengladbach. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro con il contratto che scadrà nel giugno 2022. I “Blues” potrebbero preparare così l’assalto decisivo per il difensore tedesco in vista della prossima stagione.

